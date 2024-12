Schneefall oder Fehlalarm? So viel Schnee kommt auf Österreich zu

Die Kärntner und Steirer können auf ein ruhiges Winterwetter die nächsten Tage einstellen. „Bis Dienstag sorgt ein Mittelmeertief zwar für viele Wolken, aber große Schneemengen bleiben aus“, erklärt Meteorologe Andreas Mansberger von der Geosphere Austria gegenüber 5 Minuten. „Lediglich in Oberkärnten könnten vereinzelt 1 bis 2 cm Schnee fallen, in den Bergen bis zu 5 cm – insgesamt eine eher bescheidene Ausbeute. In den Karawanken werden maximal 2 bis 3 cm Schnee erwartet und auch in der Obersteiermark bleibt der Schneefall überschaubar“, wird weiter ausgeführt.

Vereinzelter Schneefall, doch die großen Mengen bleiben in Kärnten und der Steiermark aus

Selbst in Städten wie Graz und Leibnitz könnte es zwar hin und wieder schneien, doch laut Mansberger sind auch hier „große Mengen nicht zu erwarten.“ Ab Mittwoch dürfen sich die Kärntner und Steirer auf sonnigere Phasen freuen.

Mehr Schnee im Westen Österreich?

Ganz anders zeigt sich das Wetter im Westen Österreichs. Hier ist Schneefall angesagt, doch die Prognosen bleiben knifflig. „Durch die unterschiedlichen Temperaturen in den Luftschichten ist es schwer vorherzusagen, wie viel Schnee tatsächlich wo fallen wird“, so ein weiterer Meteorologe der Geosphere Austria im Gespräch gegenüber 5 Minuten. Auch die Schneefallgrenze variiert je nach Region stark. Was sicher ist: Während im Osten das ruhige Winterwetter dominiert, könnte der Westen Österreichs in den kommenden Tagen eine ordentliche Portion Schnee abbekommen. Ob es aber für ein echtes Winterwunderland reicht, bleibt abzuwarten.