Anstieg der Schülerzahlen in Österreich – Zuwachs durch Migration

Die Schülerzahlen in Österreich steigen um über ein Prozent an.

Im Schuljahr 2023/24 wurden laut Statistik Austria 1.172.406 Schüler in Österreichs Schulen gezählt, was einem Anstieg von rund 13.800 Schüler oder 1,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Zuwachs ist überwiegend auf Kinder mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit zurückzuführen, die mit 236.243 Personen nun 20,2 % der Gesamtzahl ausmachen.

Volksschulen mit deutlichem Plus durch Zuwanderung

Besonders stark fiel der Anstieg in den Volksschulen aus. Hier wurden 369.107 Kinder gezählt, was einem Zuwachs von 9.143 Schüler (+2,5 %) im Vergleich zum Schuljahr 2022/23 entspricht. Im Zehnjahresvergleich ist die Schülerzahl in Volksschulen um 12,6 % (+41.335) gestiegen, wobei diese Zunahme ausschließlich auf Kinder mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit zurückzuführen ist. Die Zahl dieser Schüler hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt (von 41.291 auf 83.539).

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Kindern mit mangelnden Deutschkenntnissen: Zu Beginn des Schuljahres 2023/24 wurden 39.651 Volksschüler (10,7 %) als außerordentliche Schüler eingestuft und erhielten Deutschförderung. Die höchsten Anteile solcher Schüler wurden in Wien (18,7 %), Oberösterreich (10,9 %) und Vorarlberg (9,8 %) verzeichnet.

Anstieg in Mittelschulen, stabile Zahlen in AHS-Unterstufen

Die Mittelschulen, einschließlich der ehemaligen Hauptschulen, zählten im Schuljahr 2023/24 215.944 Schüler, ein Plus von 2.863 (+1,3 %) im Vergleich zum Vorjahr. Auch hier ist der Anstieg vorwiegend auf Kinder mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit zurückzuführen, die mit 24,4 % einen deutlich höheren Anteil ausmachen als vor zehn Jahren.

In der AHS-Unterstufe wurde mit 125.009 Schüler erneut der Höchststand des Vorjahres erreicht, was im Zehnjahresvergleich einem Zuwachs von 11,8 % entspricht.

Rückgänge in Berufsbildenden Schulen

In der Sekundarstufe II war ein Rückgang der Schülerzahlen zu beobachten. Die AHS-Oberstufe verzeichnete mit 91.981 Schüler einen leichten Rückgang von 0,8 % im Vergleich zum Vorjahr, während Berufsbildende Höhere Schulen (BHS) seit Jahren einen schrittweisen Rückgang erleben. Im Schuljahr 2023/24 besuchten 139.452 Schüler eine BHS, was einem Minus von 5,3 % im Zehnjahresvergleich entspricht. Lediglich die Bildungsanstalten für Elementar- und Sozialpädagogik konnten einen Zuwachs verzeichnen (+5,4 %).

Langfristige Trends und Herausforderungen

Der Anstieg der Schülerzahlen in Volksschulen und Mittelschulen ist stark mit den Wanderungsbewegungen seit 2015 verbunden, was sich auch in einem höheren Anteil an Kindern mit Deutschförderbedarf widerspiegelt. Zugleich zeigen die sinkenden Zahlen in Berufsbildenden Schulen und der AHS-Oberstufe, dass sich langfristige Veränderungen in der Bildungslandschaft abzeichnen.