„Echtzeitalter“ auf der Bühne: Buchpreisgewinner feiert Premiere in Graz

Puppen und Menschen in "Echtzeit" in Graz.

Ein gutes Jahr ist es her, da räumte der junge Wiener Autor Tonio Schachinger mit seinem Schulroman „Echtzeitalter“ beim Deutschen Buchpreis ab. Die Intendantin des Grazer Schauspielhauses, Andrea Vilter, fackelte nicht lange und machte sich gemeinsam mit Timon Jansen und dem Kollektiv F. Wiesel daran, den Bestseller als Erste auf die Bühne zu bringen. Am Freitag, dem 6. Dezember 2024, feierte die mit großer Spannung erwartete Bühnenadaption von „Echtzeitalter“ in Graz Premiere.

Zwischen Schulalltag und Gaming-Welt: Schachingers „Echtzeitalter“ begeistert

In seinem Roman begleitet Schachinger den heranwachsenden Till Kokorda auf seiner Reise durch die Schulzeit in einem Wiener Elite-Gymnasium. In einer klassischen Coming-of-Age-Geschichte begegnet er dabei sämtlichen pubertätsspezifischen Herausforderungen vom bösartigen Lehrer über die überforderte Mutter, einem vorzeitig verstorbenen Vater bis hin zur ersten Liebe. Die Jury überzeugte an dem Buch die gelungene Mischung aus klassischem Schulroman und feinsinniger Gesellschaftsschilderung, die im fanatischen Computerspielhobby des Romanhelden ihre zeittypische Verankerung erhält.

Puppenspiel kommt nicht zu kurz

Im Vorankündigungstext war eine „medienübergreifende Inszenierung von Puppenspiel bis Computergame“ versprochen worden. Wer sich daraufhin ein Feuerwerk an hybriden Präsentationsformen im Stil des Theatermachers Franz von Strolchen erwartet hat, wurde allerdings enttäuscht. Ja: die Bühne ist ein dreidimensionaler Bildschirm, die sowohl vorne als auch im Hintergrund immer wieder zur Projektionsfläche für das in der Handlung zentrale Computerspiel „Age of Empire 2“ wird. Und Ja: das Puppenspiel kommt auch nicht zu kurz. Die Lehrer, allen voran Bösewicht Dolinar, werden ausschließlich von Klappmaulpuppen, beziehungsweise -köpfen dargestellt. Alle Szenen, die zuhause bei Tills Familie spielen, finden in einem Miniaturkinderzimmer im vorderen Bühnenteil statt, in dem ebenfalls von den Schauspielern gesteuerte und gesprochene Puppen die Rollen übernehmen.

Konventionell, aber stark gespielt: „Echtzeitalter“ überzeugt mit Details

Insgesamt bleibt die Inszenierung aber konventionell und brav. Dicht am – nicht umsonst hochgelobten – Text und an der Dramaturgie der Romanvorlage ergibt sich eine flüssige Revue aus Schlüsselmomenten des Romans. Dominik Puhl verleiht der Hauptrolle stilechten Blockbuster-Teenie-Charme, Otiti Engelhardt macht aus der selbstbewussten Feli weit mehr als nur Tills Love Interest. Extrapunkte gibt es für Paul Graf, der die Puppe des Erzfeind-Lehrers Dolinar gekonnt und voll trockener Dämonie zum Leben erweckt.

Offene Fragen

Bühne, Technik und Licht sind, wie es sich für eine hoch subventionierte Institution schließlich auch gehört, vom Feinsten. Der Applaus des Premierenpublikums fiel nach fast zwei Stunden Bühnenerlebnis nachdrücklich, aber relativ kurz aus. Es ging sich aber immerhin aus, am Ende auch Autor Schachinger nach einigem Zögern auf die Bühne zu holen.

„Echtzeitalter“ auf der Bühne: Genialer Roman, aber reicht das fürs Theater?

Unter dem Strich muss man sich die Frage stellen, ob man einerseits aus dem Roman im Theater nicht doch etwas mehr hätte machen können. Das Grazer Theater Quadrat exerzierte im Herbst mit dem zur fulminanten One-Woman-Show umgebauten „Blutbuch“ von Kim de l’Horizon“ vor, was man – im übrigen mit einfachsten Mitteln – aus einem Deutscher-Buchpreis-Gewinnertext auf der Bühne machen kann. Andererseits kann man sich fragen, ob sich wirklich jeder gelungene Gegenwartsroman auch tatsächlich für die Bühne eignet. Insofern darf man gespannt sein, was das Wiener Theater im Zentrum ab Mitte Jänner aus „Echtzeitalter“ machen wird.(APA/red. 7.12.2024)