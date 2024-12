Vom Krankenbett ins Kart: Nico rast über die Rennstrecke in Spielberg

Nico (8) strahlt über beide Ohren, als er seinen Traum am Red Bull Ring verwirklichen darf.

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 13:53 / ©Make-A-Wish Österreich

Der achtjährige Nico hat bereits viel durchgemacht: Er kämpft tapfer gegen eine schwere Tumorerkrankung. Sein größter Wunsch? Einmal in einem schnellen Porsche über eine Rennstrecke zu rasen und die Geschwindigkeit zu spüren. Dank Make-A-Wish Österreich wurde dieser Traum nun wahr – am Red Bull Ring in Spielberg!

Motorenlärm zaubert erstes Lächeln

Nico wusste nicht, was ihn erwartet, als ihn seine Familie am Samstagvormittag zum Red Bull Ring brachte. Schon beim Aussteigen hörte er das Röhren der Motoren und ein breites Lächeln huschte über sein Gesicht. Zusammen mit dem Wunscherfüllerteam begann ein Tag voller Überraschungen.

©Make-A-Wish Österreich Nicos Traum ging in Erfüllung.

Kartfahren und Rennfeeling

Nach einem gemeinsamen Mittagessen durfte Nico die Rennstrecke aus nächster Nähe erleben: Bei einer Führung konnte er als „Rennleiter“ vorbeirasende Autos beobachten. Doch das Highlight folgte: Nico durfte erstmals selbst Kart fahren. Er drehte Runde um Runde und genoss jede Sekunde – ein unvergesslicher Moment!

Ab auf die große Rennstrecke

Die Krönung des Tages war jedoch eine Fahrt im Porsche. Nico strahlte über beide Ohren, als er das erste Mal mit Höchstgeschwindigkeit über den Asphalt raste. „Das war so cool!“, rief er begeistert, als er zurück zum Boxenstopp kam. Am Ende verabschiedeten sich Nico und seine Familie mit strahlenden Gesichtern. Make-A-Wish Österreich ermöglichte Nico und seinen Liebsten einen Tag, der sie den Alltag für einen Moment vergessen ließ – ein Highlight, das allen noch lange in Erinnerung bleiben wird.