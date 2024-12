Heldenhafte Tat: Taxifahrer durchschaut Betrug und rettet Seniorin

Am 6. Dezember erhielt eine 85-jährige Frau aus Klagenfurt einen Anruf einer vermeintlichen Kriminalbeamtin. Diese gab an, dass ihre Tochter in einem tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein soll und nun für die Kaution 60.000 Euro benötigt werden. Die Frau begab sich anschließend mit einem Taxi zur Bank und behob mehrere Zehntausend Euro. Anschließend solle sie laut der Anruferin in die Klagenfurter Innenstadt fahren, um dort das Geld zu übergeben. Der 41-jährige Taxifahrer wurde jedoch misstrauisch, erkannte einen möglichen Betrug und brachte die 85-Jährige wieder an ihre Wohnadresse. Er verständigte umgehend die echte Polizei. Der Frau entstand kein Schaden.