O Tannenbaum, o Tannenbaum: Christbaumverkauf startet bald in Wien

Ab dem 12. Dezember 2024 können in Wien an insgesamt 248 Standorten Weihnachtsbäume gekauft werden.

Jedes Jahr werden in Wien rund 400.000 Christbäume verkauft. Der Verkauf beginnt heuer am 12. Dezember an insgesamt 248 Standorten in der Stadt und läuft täglich von 8 Uhr bis maximal 20 Uhr.

Christbäume für jede Wiener Wohnung

„Mit der in Wien bestehenden Vielzahl an möglichen Christbaummarktplätzen ist vom Marktamt gewährleistet, dass ausreichend Bäume für alle Wiener angeboten werden können. Die Abdeckung des Bedarfs ist jedenfalls gesichert“, betonte Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Das Marktamt ist für die jährliche Vergabe der Verkaufsstände zuständig und überwacht die Preisangaben sowie die Einhaltung der genehmigten Standgrößen.

Breite Auswahl: Von der Tanne bis zur Fichte

Auf den Wiener Christbaumständen gibt es eine breite Auswahl – von heimischen Tannen bis hin zur dänischen Fichte. Die heimische Tanne ist aufgrund ihrer kräftigen Farbe und der stumpferen Nadeln besonders beliebt. Die Preise für Christbäume reichen je nach Art und Größe: Eine heimische Tanne kostet zwischen 15 und 35 Euro pro Meter, eine Blaufichte zwischen 10 und 30 Euro pro Meter.

Christbaum richtig lagern

Damit der Baum an Heiligabend frisch und grün bleibt, sollte er nach dem Kauf idealerweise im Freien gelagert und in ein Wassergefäß gestellt werden. Wer echte Kerzen verwendet, sollte sie nur in den ersten Tagen anzünden und den Baum niemals unbeaufsichtigt lassen, da die Brandgefahr groß ist.