18-Jährige schwer verletzt: Glatteis verursacht Unfall

In Oberösterreich ereignete sich aufgrund von Glatteis ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 14:38 / ©5 Minuten

Am 7. Dezember 2024, gegen 7.20 Uhr, ereignete sich im Gemeindegebiet von Vöcklamarkt ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt wurde. Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr mit seinem Auto auf der L540 in Richtung St. Georgen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 18-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Aufgrund von Glatteis kam es zu einem Zusammenstoß auf der Fahrbahnseite des 44-Jährigen. Der Wagen der 18-Jährigen war zuvor ins Schleudern geraten, sodass sie mit der Beifahrerseite ihres Fahrzeugs gegen das Auto des Mannes stieß.

18-Jährige wurde eingeklemmt

Durch die Kollision wurde der Wagen des 44-Jährigen in die angrenzende Böschung geschleudert, wo er zum Stillstand kam. Das Auto der 18-Jährigen kam querstehend auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der 44-Jährige, der leicht verletzt wurde, wurde ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht. Die 18-Jährige war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck transportiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.12.2024 um 14:40 Uhr aktualisiert