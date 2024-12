Ein Napf voll Hoffnung: Tiertafel hilft vor Weihnachten „doppelt“

Seit 2022 gibt es in Villach die Tiertafel. In der Regel werden in der Klagenfurter Straße 42 an jedem dritten Samstag im Monat Futter und Zubehör für Hunde, Katzen, Nager, Fische und Vögel ausgegeben, um einkommensschwache Tierfreunde zu unterstützen. Monatlich unterstützt der Verein „Tiertafel Kärnten Katzplatz SoMa e.V.“ mehr als 125 Haushalte mit mehr als 300 Haustieren in ganz Kärnten.

Vorweihnachtlicher Termin doppelt wichtig

Weil die Tiertafel im Jänner wegen Inventur ausfällt, ist der nächste Termin am 21. Dezember (12 bis 16 Uhr) für Tierhalterinnen und Tierhalter doppelt wichtig, um die Versorgung ihrer Tiere sicherzustellen. „Bitte haben Sie keine Scheu, die Tiertafel in Notsituationen Ihrer Haustiere aufzusuchen“, lautet die Botschaft von Initiatorin Gabriele Goldynia und ihrem engagierten Team mit mittlerweile 20 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ziel ist, Tierfreunden das Zusammenleben mit ihrem geliebten Begleiter auch in schwierigen Zeiten zu ermöglichen, Vernachlässigungen von Haustieren (aus Geldnot) und eine Abgabe im Tierheim zu verhindern.

Tiertafel an jedem dritten Samstag im Monat

„Das engagierte Tiertafel-Team bietet neben einer breiten Palette an Futter und Tierzubehör, äußerst kompetente Beratung und jede Menge weitere Hilfestellungen. Ich möchte mich bei den ehrenamtlichen Mitgliedern für ihren Einsatz bedanken“, sagt Natur- und Umweltschutzreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh. Zum Bezug von kostenlosem Tierfutter und Tierbedarf bei der Tiertafel berechtigt die Karte des Partnervereins SoMa. Die Tiertafel findet jeden dritten Samstag im Monat statt. Erster Termin 2025: 15. Februar, 12 bis 16 Uhr.