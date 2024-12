Nikolaustag in Wien: Wie Geschenke und Traditionen den Handel boosten

Am 6. Dezember war Nikolaustag – aber wie sieht es eigentlich mit dem Schenken aus? Laut einer aktuellen Umfrage unter den Wienern wollen 7 von 10 Familien mit Kindern unter 10 Jahren den Heiligen Nikolaus feiern und dabei nicht auf Geschenke verzichten. „Der Nikolo-Tag ist für viele Wiener eine liebe Tradition, die über Generationen hinweg gepflegt wird und eine wunderbare Gelegenheit bietet, den Liebsten mit kleinen Präsenten Freude zu bereiten“, erklärte Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien.

Schokolade und Nüsse: Nikolausgeschenke für die ganze Familie

Die Wiener geben im Durchschnitt etwa 55 Euro für ein Geschenk-Sackerl aus. Am häufigsten erhalten die eigenen Kinder (29 Prozent) sowie der Partner (30 Prozent) ein Präsent. Aber auch Freunde, Bekannte, Eltern, Verwandte und Kollegen kommen nicht zu kurz und dürfen sich über kleine Aufmerksamkeiten freuen. Besonders gefragt sind Süßigkeiten, Schokolade und Erdnüsse (77 Prozent), gefolgt von Spielwaren (28 Prozent) und Bargeld (17 Prozent). Wer Schokonikoläuse kauft, greift im Schnitt zu vier bis fünf Stück.

Traditionen rund um den Nikolaustag

In Wien wird der Nikolaustag durch zahlreiche Traditionen gefeiert. In fast der Hälfte der Haushalte (47 Prozent) ist das Befüllen der Stiefel ein fester Brauch. Mehr als ein Drittel der Wiener (38 Prozent) genießt am 6. Dezember ein gemeinsames Essen und rund 20 Prozent der Haushalte haben einen verkleideten Nikolaus, der den Kindern einen Besuch abstattet. Ebenso gehört das gemeinsame Backen von Nikolaus-Keksen und -Gebäck in vielen Wiener Familien zu den beliebten Traditionen dieses Feiertages.

Nikolaus-Einkäufe: Ein wichtiger Umsatzbringer für den Handel

Der Nikolaustag ist für den Wiener Handel eine bedeutende Verkaufszeit, besonders in den Bereichen Lebensmittel, Süßwaren und Spielwaren. Erstaunlicherweise kaufen 92 Prozent der Wiener ihre Nikolo-Geschenke im stationären Einzelhandel, während 22 Prozent auch online einkaufen möchten. „Für viele ist der Dezember-Umsatz entscheidend und hat großen Einfluss auf den Jahresabschluss“, sagte Gumprecht abschließend.