8-Jährige sexuell missbraucht: Mann (33) fordert Videos von Volksschülerin

Am Mittwoch, dem 11. Dezember 2024, muss sich ein 33-Jähriger vor Gericht verantworten, weil er ein 8-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben soll.

Am Mittwoch, dem 11. Dezember 2024, muss sich ein 33-Jähriger vor Gericht verantworten, weil er ein 8-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben soll.

/ ©Photo By: Kaboompics.com

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 15:38 / ©Photo By: Kaboompics.com

Im vergangenen Frühjahr ereignete sich in Wien ein erschreckender Fall von Cyber-Grooming. Dabei werden Kinder- und Jugendliche im Internet manipuliert, wobei die Täter sexuelle Übergriffe beabsichtigen. Ein 33-Jähriger brachte eine Achtjährige dazu, sich bei sexuellen Handlungen zu fotografieren und zu filmen. Anschließend sollte sie ihm das Material schicken. Der mutmaßliche Täter konnte ausgeforscht werden.

33-Jähriger am Mittwoch wegen Missbrauch vor Gericht

Der Mann muss sich am kommenden Mittwoch, dem 11. Dezember, wegen schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen, sexuellen Missbrauch von Unmündigen und Herstellung von bildlichem Kindesmissbrauchsmaterial von minderjährigen Personen am Landesgericht für Strafsachen verantworten. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

Mann gab auf Snapchat vor 19 Jahre alt zu sein

Der 33-jährige Mann soll Ende Mai ein Mädchen, das eine Volksschule besucht, über Snapchat kontaktiert haben. In den folgenden Tagen kommunizierten sie auch über WhatsApp. Dabei gab sich der Mann fälschlicherweise als 19-Jähriger aus. Die Achtjährige teilte ihm ihr tatsächliches Alter mit. Der Mann soll das Kind zunächst dazu gebracht haben, ihm Bilder von ihrem Intimbereich zu schicken. Dann soll er die Betroffene zu geschlechtlichen Handlungen überredet haben, wobei das Mädchen Fotos und Videos anfertigte, die sie dem vermeintlich 19-Jährigen auf dessen Aufforderung hin übermittelte.

Bruder hegt Verdacht

Der Vorfall wurde aufgedeckt, als der ältere Bruder der Volksschülerin bemerkte, dass sie über Snapchat mit einer Person namens „Sam“ in Kontakt stand. Am 9. Juni informierte er die Mutter, die daraufhin das Handy ihrer Tochter nahm und die Nachrichten durchsichtete. Nachdem sie den Chatverlauf mit „Sam“ gesehen hatte, ging sie sofort zur Polizei, übergab den Beamten das Handy und zeigte den Vorfall an. Der Verdächtige konnte schnell über seine Mobilnummer identifiziert werden.

„Er bedauert seine Tat zutiefst“

In seiner Beschuldigteneinvernahme machte der 33-Jährige vor der Polizei keine Angaben. „Er führte aber in seiner Stellungnahme aus, er bekenne sich reumütig schuldig und bedaure seine Tat zutiefst“, hält die Staatsanwältin in ihrem Strafantrag fest. Sie verlangt eine „tat- und schuldangemessene“ Bestrafung des Angeklagten. (APA/Red; 7.12.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.12.2024 um 15:43 Uhr aktualisiert