Eiskaltes Duell: Villacher Adler wollen Grazer Höhenflug stoppen

Am Sonntag treffen die Graz 99ers und der VSV in Graz aufeinander.

Am Sonntag treffen die Villacher Adler und die Graz 99ers im Merkur Eisstadion aufeinander. Der VSV steht vor dem Duell am Sonntag auf dem 7. Tabellenrang, während die Grazer mit 44 Punkten aus 24 Spielen aktuell auf dem 4. Tabellenplatz rangieren. Die Adler konnten die letzten drei Spiele gewinnen, die Grazer gingen nur aus einer der letzten drei Begegnungen siegreich hervor. Drei der letzten fünf Duelle der beiden Mannschaften gingen an den EC iDM Wärmepumpen VSV. Die Torbilanz von 23:15 zeugt von einer leichten Überlegenheit für „Blau-Weiß“, wobei der Großteil der Begegnungen noch aus der Vorsaison stammt, die die Grazer als Tabellenletzter abschloss. Demgegenüber stehen die direkten Aufeinandertreffen in der heurigen Saison, die beide an die Steirer gingen.

Grazer im Höhenflug

Wenngleich die Grazer in den letzten Saisonen stets im unteren Drittel der Tabelle vorzufinden waren, sind sie nun – aufgrund der neuen finanziellen Mittel – eines der Topteams in der win2day ICE Hockey League. Aktuell stehen bei den Steirern 73 erzielte Treffer 62 Verlusttreffern gegenüber, während sich das Verhältnis bei den Kärntnern auf 83:77 beläuft. Seitens des VSV wurde mitgeteilt, dass Daniil Kulintsev nach einer Oberkörperverletzung morgen sein Comeback auf dem Eis geben wird, während Patrick Holway verletzungsbedingt ausfällt. Ein Einsatz von Max Coatta ist aktuell fraglich. Die Grazer müssen aktuell auf Nico Brunner (verletzt), Paul-Reiner (U20 Team) und Neuzugang Jimmy Oligny (Freigabe fehlt noch) verzichten.