Steiermark: Grippale Infekte und Influenza steigen weiter an

In der Kalenderwoche 48 verzeichnen die Gesundheitsbehörden einen Anstieg von Erkrankungen durch grippale Infekte und Influenza. Die aktuellen Zahlen der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen (AU-Meldungen) verdeutlichen die Situation.

Über 35.000 Fälle gemeldet

In der Kalenderwoche 48/2024 wurden in der Steiermark 10.308 Fälle grippaler Infekte gemeldet, dazu kommen 69 Influenza-Fälle und 63 Covid-19-Fälle, was insgesamt 35.832 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen ausmacht. Zum Vergleich wurden in der Kalenderwoche 48/2023 noch 15.676 grippale Infekte, 106 Influenza-Fälle und 578 Covid-19-Fälle registriert, was zu insgesamt 48.968 gemeldeten Fällen führte. Zu beachten ist, dass die Zahlen ausschließlich die versicherten Arbeitnehmer und Arbeitslosengeldbezieher der Österreichischen Gesundheitskasse umfassen.

©ÖGK ©ÖGK

ÖGK-Chefarzt empfiehlt Grippe-Impfung

Laut Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), bietet die Grippe-Impfung einen hohen Schutz vor schweren Verläufen. Krauter empfiehlt daher, sich bei Hausärzten nach der kostenlos angebotenen Grippe-Impfung zu erkundigen. Details über teilnehmende Mediziner sind auf den Websites der ÖGK sowie des Bundes (www.impfen.gv.at) verfügbar. Auch die Hotline 1450 oder die Grippeimpfhotline der ÖGK bieten zusätzliche Informationen.

Covid-19 nicht mehr meldepflichtig

Seit dem 1. Juli 2023 gilt Covid-19 nicht mehr als meldepflichtige Erkrankung, was zu einer reduzierten Testtätigkeit führt. Daher gibt das Abwassermonitoring eine verlässliche Einsicht in das aktuelle Infektionsgeschehen. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Website des Abwassermonitorings Österreich.