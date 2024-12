Geburtstagsparty endet für 19-Jährigen mit 3-Meter-Sturz aus Fenster

In Gmunden stürzte ein 19-Jähriger während einer Geburtstagsparty aus dem Fenster.

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 16:20 / ©5 Minuten

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden nahm in der Nacht zum 7. Dezember 2024 an der Geburtstagsfeier eines 20-Jährigen im Gemeindegebiet von Grünau im Almtal teil. Nach zwei Uhr öffnete der junge Mann ein Fenster und fiel etwa drei Meter in die Tiefe. Die anderen Feiernden alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Kirchdorf gebracht.