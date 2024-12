Thermen-Chance für Kärnten: 44 Millionen Euro und 1.140 Jobs winken

Am Klopeiner See

Seit Jahren wird in der Gemeinde St. Kanzian über den Bau einer Therme und den dafür am besten geeigneten Standort diskutiert. Am Donnerstag, den 5. Dezember, stellte ein möglicher Investor einen Umwidmungsantrag für eine Fläche in der Ostbucht, die auch aus der Raumverträglichkeits- und Wertschöpfungsanalyse des Landes als ein geeigneter Thermenstandort hervorgeht. Es wurde eine rein touristische Widmung beantragt. Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig erhöht nun den Druck, diese Chance nicht verstreichen zu lassen, und unterstützt den örtlichen Tourismus.

44 Millionen Euro und 1.140 Arbeitsplätze möglich

„Dieses endlich konkrete Projekt wäre eine Riesenchance für die Tourismusregion. Ich erwarte mir daher, dass diese Chance nicht aufgrund einer Standortpräferenz vertan wird. Gerade in konjunkturell schwierigen Zeiten dürfen standortrelevante Investitionen nicht blockiert werden“, fordert Schuschnig am Freitag bei einer Pressekonferenz mit dem Vorstandsvorsitzenden des Tourismusverbandes St. Kanzian am Klopeiner See, Andreas Kristan. Ein Thermenhotel in der Ostbucht des Klopeiner Sees würde der Region eine jährliche Wertschöpfung von 44 Millionen Euro, 500 Ganzjahresbetten und über 1.140 Arbeitsplätze sichern. „Es braucht landesweit ein klares Bekenntnis zum Ermöglichen“, erklärt Schuschnig. Kärnten und vor allem der Klopeiner See würden ganzjährige touristische Angebote brauchen. Ein Leitbetrieb wie eine Therme mit Seezugang würde sich auf die Begehrlichkeit ganz Kärntens als Urlaubsziel auswirken.

Hotelgäste würden der Region mehr bringen als Tagesgäste

Laut der Raumverträglichkeits- und Wertschöpfungsanalyse des Landes, die vier mögliche Standorte für das Thermenprojekt am Klopeiner See untersucht hat, hätte eine Therme mit Hotel und einem Seezugang das größte Wertschöpfungspotenzial. Nur für den Standort in der Ostbucht des Klopeiner Sees liegen aber konkrete Investorenpläne vor. „Am Land wird dieser Standort nicht scheitern. Denn eine Therme mit Hotel würde den Ganzjahrestourismus und damit eine ganzjährige Wertschöpfung für die Region sicherstellen“, unterstreicht Schuschnig. Laut den Ergebnissen der Analyse würde nämlich ein Thermenhotelgast pro Tag durchschnittlich rund 250 Euro ausgeben, ein Tagesgast ohne Übernachtung hingegen nur rund 47 Euro. Schuschnig abschließend: „Ich stehe bereit, alles zu tun, damit die Region diese Chance ergreift.“