Riesiger Drogenfund in Linz: Dealer springt aus Fenster

In Linz wurde bei einer Drogenrazzia eine große Menge Suchtmittel sichergestellt und der Dealer festgenommen.

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 16:41 / ©Montage: Canva

Ein 25-jähriger Mann aus Linz stand im Verdacht, seit Februar 2024 mit verschiedenen Drogen gehandelt zu haben, darunter Amphetamin, Kokain und Methamphetamin. Nachdem sich der Verdacht erhärtet hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft Linz eine Festnahme und Durchsuchung seiner Wohnung an. Am 6. Dezember 2024 führten die Kriminalpolizisten die Durchsuchung durch. Um in die Wohnung des Verdächtigen zu gelangen, mussten die Beamten die Tür mit einer Ramme aufbrechen.

Drogenfund und Festnahme nach Fluchtversuch

In dem Moment sprang der 25-Jährige aus dem Fenster im zweiten Stock, verletzte sich leicht und wurde von den Beamten, die das Gebäude absicherten, festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler eine große Menge Drogen, darunter 1,1 kg Methamphetamin, 1 kg Amphetamin, 700 g Kokain, 11,6 g Heroin sowie 4,7 g Cannabiskraut und Bargeld. Der Mann wurde daraufhin in die Justizanstalt Linz gebracht.