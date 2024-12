Voitsberg: Erfolgreiche Premiere des Erste-Hilfe-Workshops für Senioren

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 17:04 / ©J. Knaflic | Rotes Kreuz Stmk

Am Mittwoch, 20. November 2024 fand in Voitsberg ein besonderer Erste-Hilfe-Workshop statt, der speziell für ältere Menschen konzipiert wurde. Das Community Nursing Team Voitsberg, geleitet von Eva Maria Unger, vermittelte gemeinsam mit dem Roten Kreuz Voitsberg-Köflach wichtiges Wissen und praktische Fähigkeiten, um in Notfällen souverän handeln zu können.

Altersgerechtes Training für mehr Sicherheit

Mit Unterstützung von Erste-Hilfe-Experten wie Elisabeth Jauk und Jan Knaflic gelang es, die Inhalte altersgerecht aufzubereiten. Neben theoretischem Wissen lag der Fokus auf praxisnahen Übungen, bei denen die Teilnehmenden das Gelernte direkt anwenden konnten. Fragen wurden umfassend beantwortet, und der Workshop stieß auf großes Interesse.

Positive Resonanz und Zukunftsperspektiven

Die Organisatoren zeigten sich erfreut über die durchwegs positive Resonanz. Viele Teilnehmende betonten, dass sie sich nach dem Kurs sicherer fühlen und besser auf mögliche Notfälle vorbereitet sind. Aufgrund des Erfolgs plant das Community Nursing Team, weitere Termine für diese Workshops im kommenden Jahr anzubieten.