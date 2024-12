Wer hat den Unfall gesehen? Fußgänger von Auto erfasst

Am 6. Dezember 2024 wurde in Amstetten ein Fußgänger angefahren.

Am 6. Dezember 2024, gegen 20.50 Uhr, wurde ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten in der Ybbsstraße in Amstetten von einem Fahrzeug erfasst. Der Mann überquerte zu Fuß die Straße zwischen der Kreuzung Max-Christ-Straße und der Dammstraße, als ein dunkler Kombi in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war. Der Fahrer des Fahrzeugs erfasste den Fußgänger. Dieser wurde zur Seite geschleudert. Der Autofahrer verringerte kurz die Geschwindigkeit, setzte jedoch seine Fahrt fort. Der 40-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst ins Landesklinikum Amstetten gebracht.