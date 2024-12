Alkoholisiert und Fahrerflucht: 30-Jähriger mit 1,12 Promille erwischt

In Salzburg verursachte ein alkoholisierter Fahrer einen Verkehrsunfall.

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 17:27 / ©5 Minuten

In der Nacht zum 7. Dezember 2024 ereignete sich auf der Flachauerstraße in Flachau ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem ein Verkehrsschild beschädigt wurde. Der Fahrzeuglenker konnte nach einer intensiven Fahndung noch vor dem Eintreffen der Polizei an seiner Wohnadresse gestoppt werden. Bei der Klärung des Vorfalls gab der 30-jährige Mann aus der Region schließlich zu, den Unfall verursacht zu haben. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde sofort vor Ort sichergestellt. Der 30-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Verstöße bei der zuständigen Verwaltungsbehörde verantworten.