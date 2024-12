Vom Streit zur Straftat: Wütender Klagenfurter stiehlt Transporter für Heimfahrt

Ein Beziehungsstreit nahm gestern kriminelle Auswüchse an. Ein 31-jähriger Klagenfurter stritt mit seiner Freundin in Ferlach und dürfte danach nach einer Möglichkeit gesucht haben, heim nach Klagenfurt zu kommen. Eine solche Möglichkeit eröffnete sich in Form eines abgestellten Transporters. Dem 31-Jährigen fiel auf, dass der Schlüssel steckte und das nahm er zum Anlass, in den Transporter einzusteigen und damit nach Hause zu fahren. Als der Geschädigte den Diebstahl seines Fahrzeugs bemerkte, erstattete er sofort Anzeige bei der Polizei. Diese gab eine Funkwarnung aus und begann, nach dem gestohlenen Transporter zu suchen, wie eine Pressesprecherin der Landespolizeidirektion auf Anfrage von 5 Minuten bekannt gab. Heute Mittag konnte der Diebstahl schließlich aufgeklärt werden: Als der Klagenfurter zum Transporter gehen wollte, wartete dort bereits die Polizei auf ihn, wie die Pressesprecherin erklärte. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.