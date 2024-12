Auf frischer Tat: 18-Jährige sprühen Graffiti und landen bei der Polizei

Mit der Dose ertappt: Polizei stoppt Graffiti-Aktion in Seiersberg

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024

Gegen 14.30 Uhr sprühten zwei 18-jährige in Graz wohnhafte ukrainische Staatsbürger ein Graffiti an die Hauswand der Fußgängerunterführung bei der Graz-Köflach-Bahn. Eine 30-Jährige wurde Zeugin der Sachbeschädigung und wählte den Notruf. Eine Polizeistreife aus Seiersberg konnte die beiden 18-Jährigen in weiterer Folge auf frischer Tat betreten. Sie wurden angezeigt. Die Tatmittel wurden sichergestellt.