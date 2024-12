158 Polizeikräfte für außergewöhnlichen Einsatz geehrt

In Wien wurden 158 Personen der Polizei für ihren herausragenden Einsatz ausgezeichnet.

In Wien wurden 158 Personen der Polizei für ihren herausragenden Einsatz ausgezeichnet.

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 19:15 / ©Roland Rudolph

Martin Hauer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, erklärte, dass Nähe, Vertrauen und Sicherheit bei „Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank“ keine bloßen Schlagworte, sondern gelebte Werte seien. Die Bank verstehe sich als erste Anlaufstelle für die Wiener bei Finanzfragen und pflege zudem Partnerschaften, die über den Bankschalter hinausgingen. “Was uns als Bank mit der Polizei verbindet, ist das gemeinsame Ziel, ein Höchstmaß an Sicherheit in der Gesellschaft zu gewährleisten“, erklärte er.

Anerkennung für hervorragende Leistungen

Der Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl betonte, dass Sicherheit in der Stadt durch entschlossenes Handeln, hohe Professionalität und das Engagement sowohl der Beamten als auch mutige Bürger entstehe. Die Sicherheitsverdienstpreise seien eine Anerkennung für diese herausragenden Leistungen.

Auszeichnung für 158 Personen

In diesem Jahr wurden insgesamt 158 Personen ausgezeichnet. Neben Polizisten verschiedener Stadtpolizeikommandos und Spezialeinheiten erhielten auch Mitarbeiter des Landeskriminalamtes und der Landesverkehrsabteilung Ehrungen für ihr außergewöhnliches Engagement.

„Blackout“-Projekt: Einsatzfähigkeit in Krisenlagen

Im Projekt „Blackout“ entwickelten 19 Beamten aus verschiedenen Abteilungen ein Konzept, das die Einsatzfähigkeit der Wiener Polizei in Krisen- und Katastrophensituationen sicherstellt. Der erstellte Handlungsleitfaden bietet den Bediensteten klare Orientierung und gewährleistet, dass die Sicherheit in Wien auch in außergewöhnlichen Lagen erhalten bleibt.

„Gemeinsam.sicher“: Polizei fördert gegenseitiges Verständnis

Die zunehmende Vielfalt durch Migration bringt neue Herausforderungen für das Zusammenleben mit sich. Um diesen zu begegnen, wurde die Initiative „Gemeinsam.sicher“ ins Leben gerufen und kontinuierlich weiterentwickelt. In diesem Rahmen organisierten 15 Beamten der Landespolizeidirektion Wien gemeinsam mit Vertretern von Organisationen wie der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) sowie der tschetschenischen und serbischen Community eine Reihe von Informationsveranstaltungen. Ziel war es, das gegenseitige Verständnis zu fördern. Die Bandbreite der Formate reichte von Podiumsdiskussionen bis hin zu großen öffentlichen Veranstaltungen, die auf positive Resonanz stießen.

„Letzte Generation“-Proteste: Polizei meistert 96 Einsätze

Die Demonstrationen der „Letzten Generation“, bei denen Aktivisten sich an Straßen festklebten, brachten erhebliche Herausforderungen für die Wiener Polizei mit sich. Um die Sicherheit bei den Aktionen zu gewährleisten und die Hände der Demonstrierenden schonend von der Fahrbahn zu lösen, erhielten 13 Beamten der Bereitschaftseinheit eine spezielle Schulung in Lösungstechniken. Seitdem wurden 96 solcher Einsätze mit hoher Professionalität durchgeführt.

Hattest du schon mal ein Problem mit der Polizei? Leider ja Nein Schon oft Vor allem beim Autofahren Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kindesmissbrauch: Polizei zeigt Feingefühl bei Befragung

Im ersten Halbjahr 2024 führte ein dreiköpfiges Team rund 150 Videobefragungen von Kindern durch, die Opfer sexuellen Missbrauchs geworden waren. Dabei wurde besonders behutsam und einfühlsam vorgegangen, stets mit dem Ziel, das Wohl der Kinder während dieser sensiblen Amtshandlungen zu gewährleisten.

Schuss- und Stichattentat: Täter durch Teamwork gefasst

Im Oktober 2023 ereignete sich auf offener Straße eine Schießerei und ein Messerangriff, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Dank des schnellen Einsatzes der Polizei konnten die Täter bereits zweieinhalb Stunden später festgenommen werden. Insgesamt waren 98 Polizisten an dem Einsatz beteiligt.

Ehrenmedaille für verwundete Polizisten

Die Ehrenmedaille wird an Mitarbeiter der Landespolizeidirektion Wien verliehen, die im Rahmen ihrer polizeilichen Tätigkeit während eines Einsatzes schwer verletzt wurden. Ein Polizist zog sich bei der Demonstration “Kritik der Wiener Migrationspolitik” im Juli 2024 eine schwere Beinverletzung zu. Der Beamte versuchte, einen vermummten Verdächtigen festzunehmen, der sich aus der Kontrolle löste und in der Menschenmenge flüchtete. Dabei stürzte der Polizist und erlitt erhebliche Verletzungen. Der Vorfall führte zu einem Krankenhausaufenthalt, einer Operation sowie mehreren Monaten im Krankenstand und anschließender therapeutischer Behandlung.