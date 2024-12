Mehr Geld ab Jänner: Wichtige Sozialleistung wird erhöht

Der gesetzliche Anpassungsfaktor ist ein festgelegter Wert, der in Österreich zur jährlichen Anpassung von bestimmten Sozialleistungen, Gebühren oder Beiträgen dient. Damit soll gewährleistet werden, dass Leistungen an die Inflation angepasst werden. Der gesetzliche Anpassungsfaktor wird in der Regel auf Grundlage des Verbraucherpreisindex (VPI) berechnet, der von der Statistik Austria erhoben wird. Dieser Faktor ergibt sich aus dem Durchschnitt der Inflation der vergangenen zwölf Monate und wird jährlich neu festgelegt. Nicht nur Sozialleistungen, sondern auch Versicherungsbeiträge und Pensionen werden auf Basis des gesetzlichen Anpassungsfaktors jedes Jahr erhöht, ebenso Rezeptgebühren.