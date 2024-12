3:0 – Klarer Sieg für Sturm Graz gegen WSG Tirol

Sturm Graz setzt seinen Erfolgslauf in der Bundesliga fort und gewinnt mit 3:0 gegen WSG Tirol. Bereits früh in der Partie stellte William Boving mit einem sehenswerten Treffer in der 15. Minute die Weichen auf Sieg. In der zweiten Halbzeit baute Seedy Jatta die Führung in der 80. Minute weiter aus, bevor Malick Yalcouyé nur fünf Minuten später den Endstand perfekt machte.