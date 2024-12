Zwei Radfahrer nach Auseinandersetzung verletzt – Polizei sucht Zeugen

In Tirol kam es zu einem Fahrradunfall, bei dem einer der Beteiligten die Flucht ergriff.

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 20:29 / ©Anders Andersen/Pixabay

Am 7. Dezember gegen 16 Uhr fuhr ein 41-jähriger Österreicher mit seinem Rennrad auf dem Radweg der Kärntnerstraße in Richtung Osten. Vor ihm befand sich ein bislang unbekannter Radfahrer, mit dem der Österreicher bereits in der Museumstraße eine verbale Auseinandersetzung gehabt hatte. Diese setzte sich auf der Kärntnerstraße fort. Der unbekannte Radfahrer bremste plötzlich und ohne erkennbaren Grund scharf, weshalb der Österreicher ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Zwei Radfahrer verletzt

Dabei lenkte er nach links, wodurch er mit einer 19-jährigen Deutschen, die ihr E-Bike in westlicher Richtung fuhr, beinahe frontal zusammenstieß. Beide Radfahrer stürzten infolge des Manövers. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt kommentarlos fort. Der Österreicher, der keinen Helm trug, sowie die Deutsche wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Untersuchung in die Innsbrucker Klinik gebracht.