Der Countdown läuft: Klagenfurt rüstet sich für den Big-Air-Weltcup

Nachdem mittlerweile alle Unklarheiten darüber, ob der Big-Air-Weltcup im Klagenfurter Wörtherseestadion stattfinden wird, beseitigt wurden, steht einem gelungenen Wintersportevent nichts mehr im Wege. Von 1. bis 5. Jänner 2025 werden die Topathleten der Snowboard-Freestyle- und der Freestyle-Skiing-Szene in spektakulären Wettkämpfen um Medaillen rittern. Auch einige Topacts wurden bereits angekündigt. Der Ticketverkauf ist in vollem Gange, die Aufbauarbeiten stehen in den Startlöchern. Nun gaben die Veranstalter in einer Presseaussendung ein Update zum Event.

Bis dato 300 Anmeldungen aus 31 Ländern

Der Meldeschluss für die Athletinnen und Athleten ist der 22. Dezember. Die Startliste wird basierend auf den FIS-Punkten erstellt. Insgesamt treten 180 Athletinnen und Atheleten an – jeweils 90 pro Disziplin (60 Männer, 30 Frauen). Was die Veranstalter als besonders erfreulich empfinden: „Bereits jetzt haben wir knapp 300 Anmeldungen aus 31 Ländern erhalten. Dies garantiert ein hochkarätiges Starterfeld mit den besten Athlet:innen der Welt in Klagenfurt!“ Als Host Nation hat Österreich sichere Startplätze, unter anderem für folgende Sportler.

Das sind die österreichischen Fixstarter: Freeski: Matěj Švancer, Hannes Rudigier, Lukas Müllauer, Julius Forer

Matěj Švancer, Hannes Rudigier, Lukas Müllauer, Julius Forer Snowboard: Anna Gasser, Hanna Karrer, Selin Lakatha, Kristina Holzfeind, Clemens Millauer, Eric Dovjak, Till Strohmeyer

„Besonders stolz sind wir auf unsere Lokalmatadorinnen Anna Gasser (Millstatt) und Kristina Holzfeind (Villach) sowie unseren Lokalmatador Eric Dovjak (Ferlach)“, erklären die Veranstalter von Limited Events.

Bereits 10.000 Tickets verkauft

Über eine große Nachfrage bezüglich der Tickets freut man sich bei Limited Events ebenfalls. „Der Vorverkauf läuft hervorragend“, heißt es seitens der Veranstalter. Bis dato wurden bereits 10.000 Tickets verkauft. Die Vorweihnachtszeit dürfte das Ihre zum Vorverkaufserfolg beitragen, wie man bei Limited Events vermutet: „Man merkt das die Leute in der richtigen Stimmung für den Winter sind und vor allem aber auch die Tickets als perfektes Weihnachtsgeschenk nutzen.“

Aufbauarbeiten im großen Stil

Nach rund zwei Jahren intensiver Planung und Vorbereitung steht Big-Air-Weltcup im Wörtherseestadion nun endlich in den Startlöchern. Diese Woche starten die Aufbauarbeiten. Und die Dimensionen haben es in sich: Allein der Aufbau der Rampe wird fast drei Wochen in Anspruch nehmen. Zum Vergleich erklären die Veranstalter, dass „eine Bühne für ein Konzert wie Rammstein in nur zwei bis drei Tagen fertiggestellt“ wird. Red Bull wird beispielsweise ein eigenes Athletenhaus am Spielfeld errichten, um für die Athletinnen und Athleten den besten Service vor Ort zu garantieren. Ab nächster Woche werden jeden Tag zwischen 40 bis 80 Leute im und rund um das Stadion arbeiten.