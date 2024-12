Rot-weiß-roter Höhenflug: Erster Weltcupsieg für Daniel Tschofenig

Der Villacher Daniel Tschofenig (im Bild in jungen Jahren) errang heute seinen ersten Weltcupsieg im Skispringen.

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 20:41 / ©KSG

Beim heutigen Skisprung-Weltcup-Einzelbewerb der Herren im polnischen Wisła sicherte sich der Villacher Daniel Tschofenig seinen ersten Weltcupsieg. Mit zwei Höchstweite-Sprüngen verwies er den Schweizer Gregor Deschwanden und den Deutschen Pius Paschke auf die Plätze zwei und drei.

Topleistung der ÖSV-Adler

Die rot-weiß-roten ÖSV-Adler erkämpften sich außerdem zwei weitere Plätze in den Top Ten: Jan Hörl sicherte sich den vierten Platz, während Stefan Kraft Platz sieben errang. Auch die Plätze 12 (Michael Hayböck), 13 (Manuel Fettner) und 15 (Maximillian Ortner) gingen an das österreichische Team, auf Platz 28 folgt schließlich Stephan Embacher.

Tschofenig in Bestform

Daniel Tschofenig setzte sich im ersten Durchgang mit einem 132-Meter-Satz an die Tabellenspitze, im zweiten Durchgang konnte er mit einem 135,5-Meter-Sprung nachlegen und erreichte die Tagesbestweite. Mit seinem heutigen Sieg knüpft der Villacher an vorhergehende starke Leistungen an: Er kann bereits auf zwei Zweitplatzierungen und vier Drittplatzierungen im Weltcup zurückblicken.