Trüber Sonntag in Österreich: Regen und Schneefall

Der Sonntag verläuft in Österreich eher trüb.

In den meisten Regionen bleibt es trüb, mit nur wenigen Auflockerungen und kaum längerem Sonnenschein. Besonders im Westen sowie am Nachmittag im Süden kann es zeitweise zu Regen oder Schnee kommen. „Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 900 Metern, im Osten sind vereinzelt auch Schneeflocken bis in tiefe Lagen möglich“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind bleibt vielerorts schwach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen -1 und +6 Grad.