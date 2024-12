Mittelmeertief bringt Wolken und winterliche Stimmung in die Steiermark

Die GeoSphere Austria prognostiziert: Am Sonntag zeigt sich das Wetter in der Steiermark unter dem Einfluss eines Mittelmeertiefs überwiegend grau. Die Wolken halten sich hartnäckig, und nur vereinzelt gibt es kurze Sonnenfenster. Besonders vom Oberen Murtal bis ins Ausseerland sowie in der südlichen Steiermark kann es zu leichtem Niederschlag kommen. Dabei fällt je nach Lage Regen oder Schnee, wobei die Schneefallgrenze meist zwischen 700 und 1000 Metern liegt. In den südlichsten Regionen kann der Schnee jedoch bis in tiefere Lagen fallen.

Bis zu 4 Grad

Nach Nordosten hin bleibt es voraussichtlich die meiste Zeit trocken. Ein spürbarer Nordostwind sorgt stellenweise für ein zusätzliches Kältegefühl. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 1 und 4 Grad – ideales Wetter, um sich auf die winterliche Jahreszeit einzustimmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.12.2024 um 20:46 Uhr aktualisiert