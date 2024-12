Achtung! Kärntner Polizei warnt vor fiesen Betrugsmaschen

Derzeit kommt es in ganz Kärnten vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon – das gab die Landespolizeidirektion Kärnten am 7. Dezember in einer Presseaussendung bekannt. Dabei sind einige altbekannte Maschen in Umlauf.

Polizistentrick 1: Verkehrsunfall mit bitteren Folgen

Eine besonders perfide Betrugsmasche ist die des vorgetäuschten Verkehrsunfalls. Konkret geben sich unbekannte Täter als Polizisten aus und fordern Kaution für die Freilassung der Tochter oder des Sohnes, welche bzw. welcher nach einem Verkehrsunfall vorerst festgenommen worden sein soll. Erst heute wurden zwei derartige Fälle bekannt: In Klagenfurt wurde einer 85-Jährigen vorgegaukelt, ihre Tochter sei für einen tödlichen Unfall verantwortlich und sie müsse nun 60.000 Euro Kaution für sie aufbringen. Glücklicherweise kam dem Taxifahrer, den die Seniorin darum bat, sie zum Übergabeort zu bringen, die Sache spanisch vor: Er brachte die Dame zurück nach Hause und verständigte die Polizei. Weniger Glück hatte eine 51-Jährige Frau aus St. Veit. Ihr wurde von Betrügern weisgemacht, ihr Bruder sei nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Gefängnis und sie müsse eine Kaution für ihn zahlen. Das tat die Frau – und verlor so Zehntausende Euro an die Betrüger.

Polizistentrick 2: Wertgegenstände vor Einbrechern schützen

Doch nicht nur der „Schmäh“ mit dem Verkehrsunfall ist aktuell weit verbreitet, auch der Polizistentrick rund um eine angebliche Einbrecherbande tritt nach Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten wieder vermehrt auf. Hierbei täuschen unbekannte Täter vor, von der Kriminalpolizei zu sein, und fordern die Opfer auf, Bargeld sowie Wertgegenstände wie Schmuck und Gold an die vermeintlichen Polizisten auszuhändigen, da Einbrecher einen Einbruch in die Wohnung bzw. in das Haus planen würden. Oft wird dann gesagt, ein Polizist in Zivil komme vorbei, um die Sachen abzuholen. Auch bestehen die Betrüger häufig auf absolute Geheimhaltung des Telefonats – angeblich um dich zu schützen.

So erkennst du falsche Polizisten

Seitens der Polizei wird eindringlich daraufhin gewiesen, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen, die Tochter oder den Sohn, die bzw. der in den Unfall verwickelt gewesen sein soll, anzurufen oder den Polizeinotruf 133 zu wählen. In einem Informationsblatt des Bundeskriminalamts wird außerdem darauf hingewiesen, Folgendes zu beachten: