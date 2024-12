Gefängnisluft statt Parfumduft: Bundesweiter Raubzug endet hinter Gittern

Am 7. Dezember gegen 14 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Täter, Parfums im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Drogeriemarkt in Villach zu stehlen. Der Mann, der die Waren in einer mitgebrachten Einkaufstasche versteckte, wurde von einer Mitarbeiterin angehalten. Er ließ die Tasche fallen und flüchtete. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der gleiche Täter unmittelbar nach seiner Flucht in zwei weiteren Drogeriemärkten in Villach und Feldkirchen Parfums im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen hatte und geflüchtet war.

Parfumbande schlug auch in Spittal zu

Bereits am 6. Dezember konnten Zivilbeamte des Kriminaldienstes des Bezirkspolizeikommandos Spittal an der Drau drei Männer beobachten, die in einem Drogeriemarkt in Spittal an der Drau ebenfalls Parfums in eine mitgebrachte Tasche steckten und anschließend die Filiale verließen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und verständigten weitere Polizeistreifen. Die drei Männer flüchteten zunächst mit einem PKW, konnten jedoch kurz darauf angehalten und festgenommen werden.

Diebesgut im Wert von Tausenden Euro

Im Fahrzeug der Tatverdächtigen, rumänische Staatsangehörige im Alter von 34, 27 und 23 Jahren, wurde Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro sichergestellt. Im Rahmen der Vernehmungen am 7. Dezember gestand der 23-jährige Beschuldigte, gemeinsam mit den zwei Männern weitere Diebstähle im gesamten Bundesgebiet begangen zu haben. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei Männer in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.