Wenn Helden Hilfe brauchen: Feuerwehr rettet ihre eigenen Kameraden

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 22:21 / ©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab

„Der 6. Dezember 2024 wird in die Geschichte unserer Feuerwehr eingehen – als jener Tag, an dem das Unvorstellbare Realität wurde.“ So beginnt ein Posting in den Sozialen Medien der Freiwilligen Feuerwehr Scheibbs aus Niederösterreich. Doch was ist passiert? Die Florianis wurden am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall gerufen und mussten am Einsatzort feststellen, dass die Verunfallten ihre eigenen Kameraden waren. „Es ist ein Szenario, das kein Feuerwehrmann und keine Feuerwehrfrau jemals erleben möchte“, heißt es dazu seitens der FF Scheibbs.

Feuerwehrfahrzeug krachte in Stützmauer

Aber der Reihe nach. Wie von 5 Minuten berichtet, kam es am 6. Dezember kurz nach 19.30 Uhr zu einem Unfall in einer Unterführung in Scheibbs. Ein LKW kippte um und prallte gegen eine Stützmauer der Unterführung, nachdem der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Wie nun bekannt wurde, handelte es sich bei den drei verletzten Fahrzeuginsassen um Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Scheibbs, die sich gerade auf dem Rückweg von einem Einsatz befanden. „Einer der Kameraden, der sich im Inneren des Fahrzeugs befand, konnte über Funk noch selbstständig einen Notruf absetzen“, informierten die Florianis auf Facebook. Vorbeifahrende Autofahrer leisteten Erste Hilfe, bis die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen.

Drei Florianis verletzt

Neben der Feuerwehr Scheibbs rückten vier weitere Wehren sowie mehrere Fahrzeuge des Roten Kreuzes und der Polizei Niederösterreich zum Einsatzort aus, gab die Feuerwehr Scheibbs bekannt. Und weiter: „Während sich der Fahrer des LKW selbstständig befreien konnte, wurden zwei Kameraden im Inneren des Fahrzeugs eingeklemmt. Mit dem hydraulischen Rettunsgerät gelang es, unsere Kameraden aus dem völlig deformierten Fahrzeug zu befreien.“ Zwei Fahrzeuginsassen wurden mit leichten Verletzungen ins Landesklinikum Scheibbs gebracht, der dritte wurde unbestimmten Grades verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Landesklinikum St. Pölten geflogen werden.

Fahrzeugbergung als große Herausforderung

Nachdem die Verletzten versorgt worden waren, begannen die Einsatzkräfte mit der Fahrzeugbergung. Diese stellte sich als nächste große Herausforderung dar: Zunächst musste das schwer beschädigte Wechselladerfahrzeug „mithilfe von Seilwinden aufgerichtet werden, bevor es schließlich mit Unterstützung des Krans der Freiwillige Feuerwehr Amstetten und weiterer Begleitfahrzeuge von der Unterführung abtransportiert werden konnte“, so die Feuerwehr Scheibbs. Die Rettungs- und Bergeaktion fand zudem bei strömendem Regen statt. „Um unter dem anhaltenden Regen Teile der Mannschaft zu schonen, wurden diese nach und nach von der Einsatzstelle abgezogen und nach Hause geschickt“, erklärten die Florianis. Nach rund 5,5 Stunden waren die Arbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen.

Genesungswünsche an die Kameraden

Der Unfall in den eigenen Reihen hat bei der Freiwilligen Feuerwehr Scheibbs tiefe Betroffenheit ausgelöst. Mit stärkenden Worten wenden sie sich an ihre verletzten Kameraden: „Unser tiefstes Mitgefühl und unsere besten Genesungswünsche gelten unseren drei Kameraden. Wir hoffen, sie bald gesund und gestärkt wieder in unseren Reihen willkommen heißen zu können.“ Abschließend nehmen die Florianis den Unfall zum Anlass, um auf die Herausforderungen bei der Arbeit als Feuerwehrler hinzuweisen: „Einsätze wie dieser zeigen, dass unsere Arbeit nicht nur körperlich, sondern auch teilweise sehr emotional herausfordernd ist.“