Trübe Aussichten: Kärnten versinkt im Wintergrau

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 22:29 / ©Thomas Kaiser

Am Sonntag sorgt ein Mittelmeertief für trübes Wetter in ganz Kärnten. Laut Prognosen der GeoSphere Austria ist im ganzen Bundesland mit starker Bewölkung zu rechnen, in manchen Regionen kann es auch leichten Schneefall geben. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich bei 600 bis 900 Metern. Trocken bleiben soll es vor allem im Klagenfurter Becken und im Lavanttal. Es bleibt kalt bei Höchsttemperaturen von einem Grad.