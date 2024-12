Seit 50 Jahren unaufhaltsam: Die 48er-Abschleppgruppe hält Wien in Fahrt

In Wien sorgt die Abschleppgruppe der 48er seit 50 Jahren für Ordnung auf den Straßen.

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024, 06:27 / ©Stadt Wien/Christian Fürthner

Seit 50 Jahren trägt die Abschleppgruppe der 48er maßgeblich zum reibungslosen Ablauf des Verkehrs in Wien bei. Sie beseitigt Verkehrsblockaden, sorgt für die freie Fahrt von Einsatzfahrzeugen und ermöglicht einen flüssigen Verkehr. Weniger Stau bedeutet auch eine bessere Luftqualität und Klimaschutz.

Gründung nach tragischem Unfall

Die 48er-Abschleppgruppe wurde vor 50 Jahren ins Leben gerufen, nachdem im 1. Bezirk ein schwerer Unfall passiert war, bei dem die Einsatzkräfte aufgrund eines Falschparkers nicht zum Einsatzort gelangen konnten. Am 2. Dezember 1974 wurde erstmals ein Fahrzeug in der Wiener Innenstadt von der 48er-Abschleppgruppe abgeschleppt. Seitdem mussten mehr als 1,3 Millionen Fahrzeuge entfernt werden – eine Strecke, die, aneinandergereiht, sechsmal der Distanz zwischen Wien und Brüssel entspricht.

Abschleppungen: Fahrräder, Scooter und Einkaufswagen

Seit der Gründung der 48er-Abschleppgruppe ist die Anzahl der in Wien zugelassenen Fahrzeuge stark gestiegen. Waren es 1974 noch 484.603 Fahrzeuge, stieg die Zahl im Jahr 2023 auf 924.460. Heute werden jährlich rund 25.000 Fahrzeuge abgeschleppt, neben Autos auch Fahrräder, Scooter und Einkaufswagen. Die Hauptursachen für Abschleppungen sind blockierte Einfahrten, Ladezonen, Behindertenparkplätze oder Verstöße gegen Spitzenhalteverbote. „Für das Funktionieren einer Stadt sind Abschleppungen und damit die Beseitigung von Behinderungen enorm wichtig, oft auch lebensrettend,“ erklärte Andreas Tesar, langjähriger Leiter der 48er-Abschleppgruppe.

Moderne Kommunikation

Vor 50 Jahren erfolgte die Kommunikation noch über Funk und Festnetztelefone und die abgeschleppten Fahrzeuge wurden in der heutigen 48er-Zentrale in der Einsiedlergasse im 5. Bezirk untergebracht. Heute hingegen werden Anzeigen bequem per Handy übermittelt, und moderne digitale Managementsysteme ermöglichen eine effiziente Abwicklung.

15 Abschleppwagen sorgen für Ordnung

Aufgrund des starken Anstiegs der Fahrzeugzahlen sowie der Zunahme von Fahrrädern, Scootern und Einkaufswagen, die ebenfalls abgeschleppt werden, ist ausreichend Abstellfläche erforderlich. 1994 wurde daher der große Abschleppplatz in der Jedletzbergerstraße in Simmering eröffnet, der Platz für bis zu 850 PKWs bietet. Zurzeit sind 15 Abschleppwagen von vier Fremdfirmen im Auftrag der 48er in Wien unterwegs, unterstützt von 36 Mitarbeitern, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen.