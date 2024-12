Weihnachtsstress: Wenn unterm Tannenbaum die Fetzen fliegen

Konflikte zu Weihnachten gehören in vielen Familien dazu.

Konflikte zu Weihnachten gehören in vielen Familien dazu.

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024, 06:35 / ©Montage: Canva

Weihnachten – so heißt es – ist ein besinnliches Fest. Für viele Menschen ist es aber das Gegenteil. Schon die Wochen vor dem Fest können hektisch und bedrückend sein. „Zu Weihnachten können psychotherapeutische Ansätze zu einer entspannten Festzeit beitragen“, betont Christian Hajek, Obmann vom Verein für Psychotherapie. „Wer sich mit möglichen Konflikten auseinandersetzt und sie frühzeitig bespricht, erhöht die Chancen auf ein wirklich besinnliches Weihnachtsfest.“

Experten-Tipps für ein friedliches Weihnachten Mit einem „Brief ans Christkind“ , in dem die Familie ihre Wünsche ans Miteinander sammelt und bespricht, können mögliche Enttäuschungen schon vor dem Festtag aufgefangen werden. Der Brief nimmt den Zynismus und weckt kindliche Freude auch bei Erwachsenen.

, in dem die Familie ihre Wünsche ans Miteinander sammelt und bespricht, können mögliche Enttäuschungen schon vor dem Festtag aufgefangen werden. Der Brief nimmt den Zynismus und weckt kindliche Freude auch bei Erwachsenen. Realistische Erwartungen setzen: Kein Weihnachten ist perfekt. Eine entspannte Erwartungshaltung kann dabei helfen, Enttäuschungen zu vermeiden, wenn doch mal etwas schiefgeht.

Kein Weihnachten ist perfekt. Eine entspannte Erwartungshaltung kann dabei helfen, Enttäuschungen zu vermeiden, wenn doch mal etwas schiefgeht. Grenzen respektieren und miteinander reden: Häufig beginnt ein Streit dann, wenn die Grenzen einer Person überschritten werden. Bedürfnisse und Gefühle offen auszusprechen, fördert ein Miteinander.

Häufig beginnt ein Streit dann, wenn die Grenzen einer Person überschritten werden. Bedürfnisse und Gefühle offen auszusprechen, fördert ein Miteinander. Gut planen, aber flexibel bleiben: Eine gute Planung der Feiertage hilft, Stress zu vermeiden. Aber: Es sollte auch ausreichend Raum für unvorhergesehene Ereignisse und Planänderungen mitbedacht werden.

Eine gute Planung der Feiertage hilft, Stress zu vermeiden. Aber: Es sollte auch ausreichend Raum für unvorhergesehene Ereignisse und Planänderungen mitbedacht werden. Ruhe bewahren, wenn’s doch kracht: Wenn es doch zu einem Streit kommt, können aktives Zuhören und Ich-Botschaften die Auseinandersetzungen entschärfen. Bei hitzigen Streitereien kann es helfen, den Raum kurz zu verlassen oder eine Runde an der frischen Luft zu drehen.

Wenn es doch zu einem Streit kommt, können aktives Zuhören und Ich-Botschaften die Auseinandersetzungen entschärfen. Bei hitzigen Streitereien kann es helfen, den Raum kurz zu verlassen oder eine Runde an der frischen Luft zu drehen. Für sich selbst gut sorgen: Besonders in der hektischen Vorweihnachtszeit ist es wichtig, sich bewusst Pausen zu gönnen. Hobbys, die Freude bereiten und das Pflegen persönlicher Interessen tragen wesentlich zum Wohlbefinden bei.

Besonders in der hektischen Vorweihnachtszeit ist es wichtig, sich bewusst Pausen zu gönnen. Hobbys, die Freude bereiten und das Pflegen persönlicher Interessen tragen wesentlich zum Wohlbefinden bei. Professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen: Wenn Konflikte unausweichlich erscheinen, kann eine Psychotherapie helfen. Zu den Feiertagen sind zudem österreichweit die Telefonseelsorge und Kriseninterventionszentren verfügbar.

Psychotherapeutischer Bereitschaftsdienst

Seit über fünfzehn Jahren engagiert sich der Verein für Psychotherapie für einen besseren Zugang zu psychotherapeutischer Hilfe in Österreich. Herzstück ist der psychotherapeutische Bereitschaftsdienst (PTBD): Mit über 1.000 Therapeutinnen an Standorten in Wien, Linz, Klagenfurt, Graz, Salzburg, Innsbruck und Dornbirn bietet der PTBD rasche Unterstützung für Hilfesuchende.