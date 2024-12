Sting rockt Schladming: 9.500 Fans feiern Weltstar beim Ski-Opening

Nach einem rockigen Auftakt mit Bryan Adams übernahm Sting am Samstagabend, dem 7. Dezember 2024, das Kommando. Der britische Ausnahmekünstler, der aktuell mit seiner Tour „Sting 3.0“ weltweit unterwegs ist, präsentierte eine „Special Show“, die keine Wünsche offenließ. Unterstützt von Dominic Miller an der Gitarre und Chris Maas am Schlagzeug, zeigte der 71-Jährige, warum er seit Jahrzehnten zu den Größten der Musikszene gehört.

Österreichische Acts heizten ebenfalls ein

Von den ersten Tönen an riss Sting die Menge mit. Klassiker wie „Englishman in New York“, „Every Breath You Take“, „Message in a Bottle“ und „Walking on the Moon“ ließen die Fans ausrasten – Mitsing-Alarm inklusive. Mit „Roxanne“ und „Every Little Thing She Does Is Magic“ kochte das Stadion endgültig über. Für Gänsehaut-Momente sorgten ruhigere Songs wie „Desert Rose“, bei denen die Menge kollektiv durchatmete, bevor es wieder volle Fahrt vorausging. Den Auftakt für Sting lieferten die heimischen Künstler Anna-Sophie und Alexander Eder, die das Publikum schon vorab in Stimmung brachten.

©Harald Steiner Sting brachte das Planai-Stadion zum Beben.

Tourismus-Boost für die Region

Das dreitägige Festival ist nicht nur musikalisch ein Highlight, sondern auch ein echter Gewinn für die Region. Viele Konzertbesucher bleiben mehrere Tage, was den Tourismus ordentlich ankurbelt. Schon im letzten Jahr brachte das Opening mit Robbie Williams rund 11 Millionen Euro Wertschöpfung – und die diesjährige Ausgabe könnte diesen Rekord sogar knacken.

Finale mit Simply Red

Aber das Beste kommt noch: Morgen, am Sonntag, steht Simply Red als krönender Abschluss des Festivals auf der Bühne. Support Act Alexander Eder eröffnet das Programm um 16:45 Uhr. Für Kurzentschlossene gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Und wer tagsüber schon in Stimmung kommen will, kann den Ski-Opening-Adventmarkt besuchen. Mit regionalen Köstlichkeiten, DJ-Sounds und sogar dem berühmten Coca-Cola-Weihnachtstruck ist für Unterhaltung abseits der Bühne gesorgt.