Feuerwehr-Einsatz wegen vergessenem Kochtopf in Vorarlberg

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024, 07:28 / ©Pixabay

Große Aufregung in Rankweil in Vorarlberg: Gegen 16:25 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Nachbar die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle. Aus einer Wohnung war seit geraumer Zeit der Rauchmelder zu hören, doch auf Klopfen und Klingeln reagierte niemand. Die Feuerwehr Rankweil rückte umgehend an und öffnete die verschlossene Tür. Schon beim Betreten der Wohnung schlug den Einsatzkräften dichter Rauch und Brandgeruch entgegen, teilten die Beamten mit.

Schlafender Bewohner gerettet

Ein Atemschutztrupp entdeckte den Bewohner der Wohnung – er lag schlafend inmitten der verrauchten Räume und war zunächst nicht ansprechbar. Die Feuerwehr brachte ihn in Sicherheit, während der stark rauchende Kochtopf samt Inhalt auf den Balkon gestellt wurde, um die Wohnung zu belüften. Die Ursache der Aufregung: Zwei Eier, die auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden waren.

Glück im Unglück

Der Bewohner kam mit dem Schrecken davon und lehnte eine medizinische Versorgung durch die Rettungskräfte ab. Vermutlich blieb er unverletzt. Insgesamt waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rankweil mit drei Fahrzeugen, drei Rettungskräfte mit einem Rettungswagen und eine Polizeistreife im Einsatz. Dank der schnellen Reaktion konnte Schlimmeres verhindert werden.