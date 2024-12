Ab diesem Gehalt macht Geld in Österreich glücklich

Geld allein mag das Glück nicht kaufen, doch es scheint ein magischer Punkt zu existieren, an dem sich finanzielle Sorgen in Luft auflösen – das sogenannte Glückseinkommen. In einer aktuellen Studie der Online-Plattform „S Money“ wurde dieser „Sweet Spot“ nun für zahlreiche Länder errechnet. Spoiler: Österreich spielt in der oberen Liga mit.

Die Suche nach der magischen Zahl

Die Grundlage dieser Berechnung ist eine einfache, aber wichtige Frage: Wie viel Geld braucht ein Mensch, um glücklich zu sein? Dabei definiert das Glückseinkommen jenen Schwellenwert, ab dem ein höherer Verdienst kaum noch mehr Zufriedenheit bringt. Alles darüber hinaus mag zwar das Konto füllen, aber das Herz bleibt davon weitgehend unbeeindruckt. Für die Analyse wurden grundlegende Bedürfnisse wie Miete, Lebensmittel und Vorsorge berücksichtigt. Sobald diese gesichert sind, verpufft die Wirkung zusätzlichen Einkommens wie ein Tropfen Wasser in der Wüste. Die Ergebnisse? Spannend und teils überraschend.

Wo Geld am meisten zählt

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der Iran mit einem Glückseinkommen von 223.300 Euro weltweit den Spitzenplatz einnimmt? Doch extreme Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten machen dort das Glück sprichwörtlich unbezahlbar. Für die meisten Iraner bleibt diese Summe ein unerreichbarer Traum. Am anderen Ende der Skala thront Sierra Leone: Mit bescheidenen 8.000 Euro im Jahr lässt sich in dem westafrikanischen Land bereits ein sorgenfreies Leben führen. Kein Wunder, schließlich kämpfen viele Menschen dort tagtäglich ums Überleben, oft mit weniger als einem Euro pro Tag.

Die „teure“ Zufriedenheit in Europa

Auch in Europa zeigt sich eine breite Palette an Zahlen. Die skandinavischen Länder führen das Ranking an: In Norwegen liegt das Glückseinkommen bei stolzen 112.000 Euro, gefolgt von Island (106.000 Euro) und Dänemark (92.000 Euro). Selbst Schweden, bekannt für seine soziale Sicherheit, kommt noch auf beeindruckende 83.000 Euro. Österreich rangiert mit knapp 82.000 Euro ebenfalls weit oben, nur knapp hinter Belgien und den Niederlanden. Deutschland zeigt sich etwas „bescheidener“: Rund 78.000 Euro reichen hier aus, um finanziell sorglos durchs Leben zu gehen.

Kommst du mit deinem Geld aus? Nein – lebe im Minus. Es geht sich knapp aus. Ja. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wo weniger mehr ist: Der Osten Europas

In den Ländern des ehemaligen Ostblocks sieht es ganz anders aus. Mit 20.000 bis 30.000 Euro jährlich lässt sich hier bereits das Glück finden. Ungarn, Polen und Bulgarien markieren die untere Grenze, während Slowenien und Tschechien mit etwa 28.000 Euro etwas teurer sind. Überraschend günstig: Nordmazedonien, mit einem Glückseinkommen von nur 15.500 Euro das Schlusslicht Europas.

Und was heißt das für uns?

Klar, Geld ist nicht alles – aber es beruhigt. Doch wer jetzt denkt, er könnte einfach in ein Land mit „günstigem Glück“ ziehen, sei gewarnt: Lebensumstände, kulturelle Unterschiede und soziale Netze spielen eine genauso große Rolle wie der Kontostand. Am Ende bleibt eine Erkenntnis: Glück ist unbezahlbar – zumindest für die meisten von uns. Aber ein bisschen mehr Geld schadet sicher nicht.