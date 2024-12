Alkolenker (36) prallte gegen Baum – schwer verletzt

Symbolfoto

Symbolfoto Am 7. Dezember 2024, kam ein Mann auf der B137 in Grieskirchen (Oberösterreich) mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde daraufhin schwer verletzt in das Klinikum Wels eingeliefert. Grieskirchen/OÖ Klinikum Wels

Am 7. Dezember 2024, kam ein Mann auf der B137 in Grieskirchen (Oberösterreich) mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde daraufhin schwer verletzt in das Klinikum Wels eingeliefert.