Kika/Leiner-Pleite: Diese Möglichkeiten haben Kunden

Im November wurde bekannt, dass das österreichische Möbelhaus Kika/Leiner zum zweiten Mal Insolvenz anmeldete, vieles ist seitdem für Beschäftigte, aber auch für Kunden ungewiss. Anfang Dezember wurde der Sanierungsplan zurückgezogen und Kika/Leiner meldete Konkurs an. Dies sorgte für großen Unmut bei den Kunden, diese ließen ihren Frust und ihre Verärgerung an Mitarbeitern des Möbelhauses aus. Wir berichteten. Nun klärt ein Experte und Jurist des Vereins für Konsumenten Information (VKI) über eventuelle Möglichkeiten auf, die Kunden bei bereits geleisteter Anzahlung an das Möbelhaus haben.

Was nun mit bereits geleisteten Anzahlungen passiert

VKI-Jurist Maximilian Eder spricht im Ö1 Morgenjournal vom 5. Dezember darüber, was nun mit bereits geleisteten Anzahlungen passiert. Aktuell prüft der Insolvenzverwalter die weitere Vorgehensweise bei Anzahlungen. Was für Kunden im Idealfall geschehen kann, wäre die Entscheidung des Insolvenzverwalters, in die bereits bestehenden Verträge einzutreten. Diese müssen dann zwar den vollen Preis zahlen, bekommen aber auch die Ware.

„Leider sehr unwahrscheinlich“

Bei der ersten Sanierung im Jahr 2023 habe es eine Lösung gegeben, bei der das für alle Kunden ermöglicht wurde. „Dass das nun auch gelingt, ist leider sehr unwahrscheinlich. Es wird in vielen Fällen wohl dazu kommen, dass der Insolvenzverwalter nicht in diese Verträge eintritt und dann sind die geleisteten Anzahlungen in aller Regel leider nur als Insolvenzforderungen anzumelden im Insolvenzverfahren“, so der VKI-Jurist.

Insolvenzforderungen anmelden

Dazu gäbe es ein eigenes Formblatt auf „justizOnline“, heißt es weiter. Dieses müsse man nicht verwenden, empfehle sich aber, so der Experte. Dieses sei auch mit 25 Euro kostenpflichtig. Es würde sich also für kleine Forderungen, beispielsweise Gutschein-Forderungen, nicht lohnen, dies anzumelden.

Forderungsfrist aktuell 10. Jänner 2025

Dies sei natürlich etwas anderes bei größeren Forderungen. In der Ediktsdatei wird alles über das Insolvenzverfahren, über jedes Insolvenzverfahren, veröffentlicht, informiert der Experte weiter. Dieser, so der Experte, konnte entnommen werden, dass aktuell die Forderungsfrist für Forderungsanmeldungen der 10. Jänner 2025 ist.

Wenn du keinen Online-Zugang hast

Grundsätzlich sei es auch möglich, sich per E-Mail an den Masseverwalter zu wenden. Sollte gar kein Internet verfügbar sein, so wird geraten, dass man sich an Verwandte oder Bekannte wendet, um Unterstützung zu erhalten.

Bleibt abzuwarten, ob Insolvenzverwalter in den Vertrag eintritt

Sollte beispielsweise eine Küche oder Ähnliches bestellt worden sein, bleibe es abzuwarten, ob der Insolvenzverwalter in den Vertrag eintritt, dann werde man dies auch bekommen. Leider sei aber die Wahrscheinlichkeit durchaus groß, dass der Insolvenzverwalter zurücktritt, so der VKI-Jurist. Das würde im Ergebnis bedeuten, dass man wohl einen Großteil der Anzahlung verliert, sofern es keine Sonderkonstellation gäbe.

Sonderkonstellationen

Von Eder heißt es, dass der Masseverwalter angesprochen habe, dass einige Anzahlungen mit Garantien besichert seien und deshalb ein Aussonderungsrecht bestehe, dies kann seitens des VKI-Experten jedoch nicht verifiziert werden. In diesen Fällen soll es wohl eine Möglichkeit geben 100 Prozent zurückzubekommen, aber dies werde in vielen Fällen vermutlich leider nicht der Fall sein.

Härtefälle: Hochwasser-Betroffene

Zur Lage für beispielsweise Hochwasser-Betroffene in Niederösterreich informiert der VKI-Experte darüber, dass das Insolvenzrecht grundsätzlich nicht vorsieht, dass solche Härtefälle berücksichtigt werden. Ob es hier eine politische Lösung geben könnte oder eine besondere Unterstützung, kann hier seitens des VKI-Experten nicht beurteilt werden.