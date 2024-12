„Christkind gesucht“ – tierische Wünsche von Baldriankissen bis Futter

Mit der herzerwärmenden Aktion „Christkind gesucht!“ ruft der Aktive Tierschutz Austria dazu auf, Hunden, Katzen und Co. ein Stück Weihnachtsfreude zu schenken.

Während wir Menschen uns schon auf die Bescherung unter dem Weihnachtsbaum freuen, hoffen auch die tierischen Bewohner der Arche Noah in Graz auf ihr kleines Weihnachtswunder. Mit der herzerwärmenden Aktion „Christkind gesucht!“ möchte der Aktive Tierschutz Austria, Hunden, Katzen und Co. ein Stück Weihnachtsfreude schenken.

Wunschzettel für jede Fellnase

Die Idee ist einfach und zuckersüß: Jedes Tierheimtier hat seinen eigenen Wunschzettel. Ob Kuscheldecke, Kauknochen oder ein neues Spielzeug – die Wünsche sind genauso individuell wie die Bewohner des Tierheims. So träumt zum Beispiel Kater Archie von einem Baldriankissen und Audrey von Gastro Intestinal Futter.

©Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria Kater Archie träumt von einem Baldriankissen und Audrey von Gastro Intestinal Futter.

So geht’s: Schau auf die Facebook-Seite der Arche Noah und such dir ein Tier aus. Kommentiere beim Foto deines Wunsch-Tieres. Besorgt das Geschenk, packt es hübsch ein und bringt es vorbei oder schickt es per Post. Wichtig: Bitte schreibe den Namen des Tieres aufs Paket, damit es auch bei der richtigen Fellnase landet. Deadline ist der 21. Dezember, damit alle Päckchen rechtzeitig ankommen!

Für jeden ein Geschenk

Falls ein Tier vor Weihnachten das große Glück hat, adoptiert zu werden, wird sein Geschenk an einen anderen Bewohner weitergegeben. So bleibt kein Vierbeiner ohne Überraschung unterm Weihnachtsbaum. Wer nicht genau weiß, was schenken? Kein Problem! Die Arche Noah freut sich auch über Gutscheine von Tierbedarfsläden. Damit können Spezialfutter und dringend benötigte Utensilien das ganze Jahr über finanziert werden.

