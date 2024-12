Lainzer Tiergarten im Advent: Krippe, Christbäume und Kulinarik

Die Weihnachtskrippe im Lainzer Tiergarten blickt auf eine lange Tradition zurück und wird seit vielen Jahren in der Adventszeit gezeigt. Die beeindruckenden, lebensgroßen Figuren sind eine beliebte Attraktion und können auch in diesem Jahr wieder am Eingang Lainzer Tor besichtigt werden. Ursprünglich war die Krippe jedes Jahr auf dem Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz zu sehen, bevor sie 2002 in den Lainzer Tiergarten zog. „Die Kombination aus Krippenbesuch, einem Spaziergang durch den vorweihnachtlichen Lainzer Tiergarten und einem kulinarischen Ausklang beim Wiener Gusto Stand bietet Besuchern eine stimmungsvolle Möglichkeit, die Weihnachtszeit zu genießen,“ beschrieb Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Weihnachtsbaumverkauf beim Lainzer Tor

Der jährliche Christbaumverkauf am Lainzer Tor wird auch in diesem Jahr wieder angeboten und ist bis zum 24. Dezember täglich von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Der Klimastadtrat betonte, dass die Bäume durch kurze Transportwege und eine naturnahe Bewirtschaftung besonders nachhaltig sind und somit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Die Bäume wurden unter optimalen Bedingungen aufgezogen und haben unterschiedliche Größen, damit für jeden Haushalt ein passender Baum dabei ist“, erklärte Forstdirektor Andreas Januskovecz.

Wiener Gusto Stand im Lainzer Tiergarten

Der Wiener Gusto-Stand am Lainzer Tor ist von Mittwoch bis Samstag jeweils von 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Dort können Besucher die Bio-Produkte und Wildspezialitäten des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs direkt erwerben.