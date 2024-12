Ehepaar als Drogen-Dealer in Kärnten hochgenommen

In Kärnten wurde ein Ehepaar, welches über mehrere Monate hinweg Drogen über die Grenze schmuggelte, von Kärntner Suchtgiftfahndern festgenommen.

In Haft

In Kärnten wurde ein Ehepaar, welches über mehrere Monate hinweg Drogen über die Grenze schmuggelte, von Kärntner Suchtgiftfahndern festgenommen.

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024, 11:28 / ©Montage: Canva

Schon einmal sei das Ehepaar Anfang dieses Jahr am Grenzübergang Loibltunnel geschnappt worden, doch sei nicht daran gedacht worden, den Drogenhandel aufzugeben. Wie die Krone berichtet, wurde seit Monaten im Fall des slowenischen Ehepaars ermittelt. Nun konnte das Paar von Kärntner Suchtgiftfahndern festgenommen werden.

Mehrere Schmuggelfahrten

Das verdächtige Ehepaar soll mehrmals Suchtgift in Slowenien erworben und nach Österreich geschmuggelt haben. Genutzt wurden dabei immer unterschiedliche Grenzübergange, um das Suchtgift in weiterer Folge in Kärntner Lokalen zu verkaufen. Laut Bericht, soll die Frau für den Verkauf zuständig gewesen sein, während der Ehemann als Schmuggler die Fahrten übernahm.

Ermittler konnten das Paar festnehmen

Das Ehepaar wurde nach umfangreichen Ermittlungen der Kärntner Suchtgiftfahnder in Klagenfurt festgenommen. In der Wohnung des Ehepaars wurden Suchtgift, sowie Zubehör, das auf einen Handel mit Drogen hinweist, sichergestellt, heißt es weiter.

Weitere Ermittlungen laufen

Das Paar sitzt seitdem in Haft. Zum aktuellen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das Ehepaar seit Anfang des Jahres mindestens 200 Gramm Kokain im Wert von rund 20.000 Euro über die Grenze von Slowenien nach Kärnten gebracht haben soll. Weitere Ermittlungen zu dem Fall laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.12.2024 um 11:33 Uhr aktualisiert