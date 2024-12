26-Jährige fällt während der Fahrt aus Taxi und verletzt sich

Am 8. Dezember 2024 gegen 0.45 Uhr nahmen vier Personen in der Klagenfurter Straße in Wolfsberg ein Taxi, um nachhause gebracht zu werden. Beim Einbiegen in die Ziegeleistraße öffnete plötzlich die hinter dem Lenker sitzende 26-jährige Wolfsbergerin das Fenster ihres Platzes, lehnte sich aus dem Taxi und fiel plötzlich in der Kurve raus.

Taxifahrer leistete Erste Hilfe

Der Taxilenker hielt sofort an, leistete Erste-Hilfe und rief die Rettung. Die 26-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Ein Alkotest bei ihr ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.