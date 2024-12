Bis zu 17 cm: Schnee macht Teile Österreichs winterlich weiß

Winterzauber im Ennstal: Auch auf 640 Metern hat sich die Landschaft über Nacht in Weiß gehüllt.

Winterzauber im Ennstal: Auch auf 640 Metern hat sich die Landschaft über Nacht in Weiß gehüllt.

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024, 12:17 / ©Golf- & Landclub Ennstal Weissenbach

Vom Arlberg bis in die Obersteiermark hat Frau Holle die Betten geschüttelt und für frische Flocken gesorgt. Die Österreichische Unwetterzentrale listet die fünf Orte unter 2000 Metern auf, die die höchsten Schneemengen verzeichnen konnten. „In der Nacht ist vor allem vom Arlberg bis in die Obersteiermark etwas Neuschnee zusammengekommen“, so die Meteorologen.

Top 5 Neuschnee-Hotspots: Wo es in Österreich am meisten geschneit hat

Die Top 5 Neuschnee-Hotspots der Österreichischen Unwetterzentrale zeigen, wo in den letzten 24 Stunden die größten Schneemengen gefallen sind: In Saalbach (975 m, Salzburg) wurden 17 cm gemessen, gefolgt von Flirsch (1.125 m, Tirol) mit 13 cm. Obergurgl (1.942 m, Tirol) verzeichnete 12 cm, während in Krimml (1.009 m, Salzburg) und Strengen (1.030 m, Tirol) jeweils 11 cm Neuschnee registriert wurden.

©Screenshot „bergfex.at“ | In Saalbach in Salzburg sind 17 cm Schnee gefallen. ©Gasthof Pension Grissemann | In Flirsch in Vorarlberg hat es 13 cm Neuschnee gegeben. ©Screenshot „bergfex.at“ | In Obergurgl in Tirol sind 12 cm Neuschnee gefallen.

©Österreichische Unwetterzentrale Die Schneekarte der Österreichischen Unwetterzentrale zeigt, wo es in Österreich in den letzten 24 Stunden wie viel geschneit hat.

Auch die Steiermark wurde weiß

Selbst niedrigere Lagen haben etwas abbekommen: Im Ennstal auf 640 Metern Höhe sind ein paar Zentimeter Schnee gefallen – genug, um zumindest den Winter-Modus einzuschalten und den ersten Schneemann zu bauen.

©Golf- & Landclub Ennstal Weissenbach Winterzauber im Ennstal: Auch auf 640 Metern hat sich die Landschaft über Nacht in Weiß gehüllt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.12.2024 um 12:32 Uhr aktualisiert