Ertappt: 30-Jähriger nutzt steckenden Schlüssel für Heimfahrt mit VW-Bus

In der Nacht zum 7. Dezember 2024 stahl ein unbekannter Täter in Ferlach einen VW-Bus. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen wurde dieser Bus am gleichen Tag um 13 Uhr in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt festgestellt. Kurz darauf kam der Tatverdächtige zum Bus und wurde auf frischer Tat betreten.

VW-Bus konnte wieder an den Besitzer ausgefolgt werden

Bei seiner Einvernahme gab der 30-jährige Klagenfurter an, dass er in der Nacht von Ferlach nach Klagenfurt fahren wollte. In Ermangelung an einer Mitfahrgelegenheit, sei er auf den VW-Bus aufmerksam geworden, bei dem die Schlüssel im Zündschloss angesteckt waren. Diesen Umstand habe er für sich genutzt und ist mit dem Bus heimgefahren. Der Bus konnte unbeschädigt wieder an den Besitzer ausgefolgt werden.