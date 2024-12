Frühes „Christkindl“ für 26 neue Mieter in Landskron

Villachs Bürgermeister Günter Albel, Landtagsabgeordnete Nicole Schojer und „meine heimat“ Vorstandsvorsitzender Helmut Kusternik haben 26 Wohlfühlwohnungen in Landskron an neue Mieter übergeben.

Veröffentlicht am 8. Dezember 2024, 13:16 / ©meine heimat/Marta Gillner

Das Projekt „Grüne Allee II“ in der Emailwerkstraße in Landskron der Wohnbaugenossenschaft „meine heimat“ fügt sich harmonisch in die Natur ein, besticht durch zukunftsweisende und nachhaltige Architektur mit großzügigen Balkonen und Gärten und steht gleichzeitig für sozialen Wohnbau mit Wohnkosten, die im Vergleich zum privaten Wohnungsmarkt deutlich günstiger sind.

Feierliche Schlüsselübergabe

Kürzlich erfolgte im Rahmen einer kleinen Feier die feierliche Schlüsselübergabe an die neuen Mieter. „Die Lage hier ist hervorragend – ruhig und doch sehr zentral in unmittelbarer Nähe zum Ortskern mit optimaler Infrastruktur wie unter anderem Kindergarten, Schule, Apotheke, Nahversorger oder einen S-Bahn-Anschluss. Zudem sind die Wohnungen mit bis zu 50 Quadratmeter großen Mietergärten sowie großzügigen Terrassen und Balkonen ausgestattet – bieten somit ganz besondere Wohnqualität“, betonte Vorstandsvorsitzender Helmut Kusternik im Rahmen der Schlüsselübergabe an die neuen Mieter.

S-Bahn-Anschluss

Auch Villachs Bürgermeister Günther Albel dankte der Baugenossenschaft für die Errichtung des neuen Wohnraums in Landskron und wünschte den Mieterinnen und Mietern in ihren neuen Wohnungen alles Gute und schönes, zufriedenes und friedliches Wohnen. „Villach ist eine Stadt mit enormer Lebensqualität, mit hervorragender Luft, optimalen Bildungsangeboten und sehr guten öffentliche Verkehrsanbindungen. Sie haben beispielsweise einen S-Bahn-Anschluss sozusagen dirket vor der Haustür.“ Dem pflichtete auch Landtagsabgeordnete Nicole Schojer – in Vertretung von Landeshauptmann Stellvertreterin Gaby Schaunig – bei: „Genießen Sie den wunderbaren Wohnraum hier!“

Nachhaltig, zukunftsweisend, grün

Neben innovativer Planung der Wohneinheiten wurde auch hier in Landskron großer Wert auf nachhaltiges Bauen und ressourcenschonende Energiegewinnung gelegt. Die Wärmeversorgung erfolgt über die Fernwärme der Kelag. Die Wohnungsgrößen belaufen sich zwischen 50 und 97 Quadratmetern. Gesamtkosten: 7,7 Millionen Euro. Besonderes Plus: In unmittelbarer Nähe steht für die Mieter eine E-Ladestation, sowie auch ein Car-Sharing Angebot in Kooperation mit der Firma Motor Mayerhofer zur Verfügung.

©meine heimat/Marta Gillner Am Foto: Stadtrat Erwin Baumann, Mieterin Melanie Kreuzberger, Bürgermeister Günther Albel, Landtagsabgeordnete Nicole Schojer, Vorstandsvorsitzender Helmut Kusternik (von links).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.12.2024 um 13:20 Uhr aktualisiert