Nach Frontalcrash: Zwei alkoholisierte Lenker verletzt

Am 7. Dezember 2024 kam es in Braunau zu einem Frontalcrash. Dabei wurden beide Lenker verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein 24-jähriger polnischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Braunau fuhr am 7. Dezember 2024 gegen 21.15 Uhr mit seinem Auto auf der L505, Mattseerstraße vom Ortszentrum Mattighofen kommend Richtung Pfaffstätt. Zur selben Zeit lenkte ein 53-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau, sein Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung.

Beide Fahrzeuge wurden gegen den Zaun geschleudert

Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Gemeindegebiet von Mattighofen zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge, wobei diese jeweils zur Seite in die Zäune der angrenzenden Grundstücke geschleudert wurden. Beide Lenker wurden nach der notärztlichen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht. Die Alkomattests verliefen bei beiden Lenkern positiv.