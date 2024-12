Konzert-Highlight: „Der König der Löwen“ bringt die Savanne nach Graz

Der Oscar-prämierte Soundtrack und Hits wie „Circle of Life“, „Hakuna Matata“ und „Can You Feel the Love Tonight“ sind weltbekannt und begeistern seit Jahren Jung und Alt. Begleitet von Solist:innen, Chor und Orchester taucht das Publikum tief in die Welt von Simba, Nala und Co. ein. Unterstützt wird das Ganze von animierten Videoclips, die die afrikanische Savanne lebendig werden lassen.

Ein Abend für alle Sinne

Von der verspielten Leichtigkeit von „Ich will jetzt gleich König sein“ bis zur dramatischen Tiefe der tragischen Momente: Die Musik bringt Emotionen zum Klingen. Die Cinema Festival Symphonics unter der Leitung von Stephen Ellery sorgen mit ihrem orchestralen Klang für ein rundum mitreißendes Erlebnis. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.