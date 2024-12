Alkohol- und Drogenfahrten in Salzburg: Unfälle und Kontrollen

Am 7. Dezember 2024, gab es gleich mehrere Vorfälle im Straßenverkehr in Salzburg.

Am 7. Dezember 2024, gab es gleich mehrere Vorfälle im Straßenverkehr in Salzburg.

Am 7. Dezember 2024, gegen 19.30 Uhr kam es an der Kreuzung Vogelweiderstraße zur Gnigler Straße zu einer Kollision zwischen zwei Auto-Lenker. Der 34-jährige Ukrainer war alkoholisiert (0,84 Promille), die Polizisten nahmen den Führerschein ab und zeigen den Mann an. Der Autofahrer aus Salzburg (57) verletzte sich leicht, die Rettung brachte den Verletzten in das Unfallkrankenhaus Salzburg.

Fahrzeuglenker mit 1,14 Promille angehalten

Einen 44-jährigen Fahrzeuglenker aus Puch hielten Polizisten am 7. Dezember kurz nach 23 Uhr in Oberalm an. Die Polizisten bemerkten bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch durch die geöffneten Fensterscheiben. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,14 Promille, der Mann wird angezeigt.

Cannabis-Fahrt: 19-Jährige gestoppt

Am Nachmittag des 7. Dezember hielten Polizisten in Nussdorf eine 19-jährige Einheimische mit ihrem Auto an. Im Inneren des Fahrzeugs roch es stark nach Cannabis. Die Frau war augenscheinlich beeinträchtigt und führte ein Gramm Cannabiskraut bei sich. Die 19-Jährige verweigerte eine klinische Untersuchung beim Sprengelarzt, die Polizisten nahmen den Führerschein ab und zeigen die Nussdorferin an.