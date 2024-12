Raubüberfälle in Rudolfsheim: Mit Messer- und Faustschlägen bedroht

Freitagnachmittag, 6. Dezember 2024, waren zwei 12-Jährige von fünf ihnen unbekannten männlichen Jugendlichen beim Verlassen eines Geschäfts angehalten und mit einem Messer bedroht worden. Da die beiden nicht sofort auf die Aufforderung ihre Wertgegenstände auszuhändigen reagierten, soll einer der mutmaßlichen Täter einem der Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin sei die Tätergruppe ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Bestreifung des Nahbereichs der Tatörtlichkeit verlief negativ.

Faustschläge gegen Kopf und Oberkörper

Am Samstag, 7. Dezember 2024, war ein 36-Jähriger von einem flüchtigen Bekannten und zwei ihm unbekannten Männern in einem Stiegenhaus aufgefordert worden, ihnen seine Wertsachen auszuhändigen. Als sich der Mann weigerte, sollen die mutmaßlichen Täter ihm Faustschläge gegen den Kopf und Oberkörper versetzt haben. Anschließend hätten sie seine Umhängetasche mit seinem Mobiltelefon, seinem Reisepass und 200 Euro Bargeld sowie seine Uhr an sich genommen und seien in unbekannte Richtung geflüchtet. Das Landeskriminalamt Wien hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.